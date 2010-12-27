На улицы Петербурга во вторник вышла снегоуборочная техника

В городе выпало большое количество снега.

В Санкт-Петербурге утром 29 октября выпала достаточно большое количество снега. На улицы города вышла снегоуборочная техника и дворники. Все данные о снегоуборочных работах можно посмотреть на интерактивной карте на сайте комитета по благоустройству.

Больше всего работников в центре города, они помогают технике в уборке узких тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

Во всех районах города сейчас убирают не только проезжую часть, но и тротуары.

Петербуржцы делятся в сети снимками заснеженных улиц

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб