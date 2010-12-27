Петербуржцы делятся в сети снимками заснеженных улиц

В ночь на 29 октября город замело снегом.

В ночь на 29 октября улицы Петербурга замело снегом. Наутро горожане обнаружили дворы, полностью покрытые снежным покровом. В сети появилось множество снимков с последствиями ночных осадков.

Первый снег в городе на Неве выпал пару дней назад, однако он быстро растаял. Вероятно, эта снежная пелена также долго не продержится. Некоторые горожане радуются снегу, другие, особенно автомобилисты, предвещают огромное количество ДТП на скользких дорогах. Третьи пишут, что "снег не для всех беда, все зависит от качества резины и манеры вождения".

Ранее синоптик рассказал, когда в Петербурге потеплеет.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб