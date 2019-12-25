В WhatsApp* на Android появилась функция выбора качества загружаемых медиафайлов

Для пользователей с ограниченным тарифным планом или медленным подключением к сети это может значительно улучшить работу с WhatsApp. В то же время пользователи, для которых важна четкость изображения или которые часто получают важные визуальные материалы, могут при желании всегда автоматически загружать контент в формате HD.

Мессенджер WhatsApp* добавил в бета-версию программы на операционной системе Android новую функцию. Она позволяет пользователям выбирать качество автоматически загружаемых фотографий и видеозаписей. Клиенты онлайн-сервиса могут загружать необходимые им файлы в стандартном качестве или в формате HD. Нововведения по функционалу можно найти в разделе "Хранилище и данные", закрепленного в настройках. В зависимости от выбора мессенджер WhatsApp будет либо загружать сжатые версии снимков или роликов, либо обеспечивать загрузку файлов в высоком разрешении. Обновление рассчитано на тех потребителей контента, которые предпочитают сохранять медиафайлы в оригинальном качестве.

Известно, что ради реализации новой функции разработчики проект применили механизм двойной загрузки. Речь идет о том, что при отправке HD-файлов WhatsApp создает две версии: стандартную и в HD-качестве, после чего загружает обе на имеющиеся серверы. В результате получатель получит ту версию файла, которую он выбрал в настройках.

Чиновникам Петербурга запретили использовать Telegram и WhatsApp*.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ

Фото: wabetainfo.com; YouTube / WhatsApp*