В Петербурге ночью пожарные тушили три иномарки

На северо-западе культурной столицы ночью с промежутком в несколько часов загорались машины.

В ночь на 6 марта у петербургских пожарных было много работы, так как в городе в темное время суток загорелись сразу три автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу, после 11 часов вечера по номеру "01" сообщили, что в Красногвардейском районе на Гранитной улице горит авто. Прибывшие на место огнебрцы установили, что в языках пламени оказалась "Мицубиши". Возгорание удалось ликвидировать за полчаса. У иномарки сильно пострадал моторный отсек.

Вторым транспортным средством, пострадавшим в том же Красногвардейском районе, на проспекте Косыгина, оказался минивэн марки "Мерседес". Звонок пожарным раздался через два часа после первого инцидента. Очевидцы отметили, что авто выгорело полностью, а также "подплавило" кроссовер по соседству.

Глубокой ночью пожарные прибыли на Ленинский проспект после сообщения о впыхнувшем "Форде Транзите". Возгорание удалось устранить меньше, чем за 30 минут.

В ведомстве добавили, что в результате происшествий никто, кроме иномарок, не пострадал. Обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, ранее Piter.tv петербуржец проехал по ЗСД со скоростью 240 км/ч и снял об этом видео.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург