Петербуржец проехал по ЗСД со скоростью 240 км/ч и снял об этом видео

Экстремальный водитель прокатился по ЗСД "с ветерком", развив скорость до 240 км/ч.

В Петербурге правоохранительные органы заинтересовались лихачем, который разогнался на ЗСД до скорости в 240 километров в час. Мужчина решил похвастаться достижением, поэтому выложил видеозапись разгона автомобиля в социальную сеть Instagram.

Автор ролика сообщил, что выполнял маневры на иномарке “Субару Форестер” 1998-го года выпуска. После привлечения внимания общественности к проблеме чрезмерного превышения скорости на дорожном участке, хозяин японской легковушки написал о том, что он “свалил” из страны до выборов 18 марта. По сведениям от него же, машина продана.

Стоит отметить, что ранее петербуржец на своей странице уж выкладывал записи, на которых нарушает ПДД. Вчерашний случай с экстремальной ездой - не единственный в биографии водителя.

Максимально разрешенная скорость на ЗСД - 110 километров в час. За нарушением данного требования может последовать наказание в виде административного штрафа до пяти тысяч рублей, а также лишение прав на полгода.

Видео: Instagram/serega_3777

