За ночь в Ленобласти сгорели два частных дома, две дачи и квартира

Все возгорания ликвидированы сотрудниками МЧС.

В ночь на 7 декабря в Ленинградской области произошло пять техногенных пожаров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Так, в 01:48 поступило сообщение о возгорании частного дома в поселке Будогощь на улице Исполкомовской в Киришском районе. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Потушить огонь удалось к 03:05. Информация о пострадавших не поступала.

Около 03:00 сотрудники МЧС выехали в город Сертолово на улицу Молодцова в Волосовском районе, где на площади двух квадратных метров горела квартира. Ликвидировали пожар в 03:44. Информация о пострадавших уточняется.

В 03:38 поступило сразу два сообщения о пожарах: в поселке Будогощь Киришского района на улице Гоголя и в поселке Котельский Кингисеппского района в СНТ Дубки. В результате первого происшествия горел частный дом на площади 48 квадратных метров. Его ликвидировали в 04:32, пострадавших нет. В поселке Котельский же пожар случился в дачном доме на площади 112 квадратных метра. Справиться с огнем удалось к 05:05, информация о пострадавших не поступала.

Также дачный дом загорелся в деревне Войпала Кировского района в Шумском СП. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 06:08, пострадавших нет.

По всем случаям отделы надзорной деятельности и профилактической работы ведут дознания.

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