Из-за пожара в доме на Хасанской эвакуировали 5 человек

Мужчина 1974-го года рождения пострадал.

Днем в Красногвардейском районе загорелась однокомнатная квартира в девятиэтажном доме, есть пострадавший, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на улице Хасанской, 22 корпус 1 поступило в 16:50. На третьем этаже загорелась комната на площади 10 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина 1974-го года рождения, его удалось спасти. Также были эвакуированы 5 человек, 2 из них дети.

В 17:07 спасатели ликвидировали пожар.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Колпино загорелась квартира в жилом доме.

Видео: vk.com/spb_today_unpublished