Видео: в Колпино загорелась квартира в жилом доме

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

В Колпино в многоквартирном жилом доме загорелась квартира на четвертом этаже. Мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем происходящего.

Инцидент произошел вечером 5 декабря на улице Братьев Радченко, 9. По сообщению очевидца, на место прибыли две единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в 11-этажном доме на Серебряном бульваре загорелась трехкомнатная квартира. Из здания пришлось эвакуировать 10 человек, также есть 2 пострадавших. Соседи хозяина квартиры рассказали о том, что мужчина часто выпивает.

Видео: Piter.TV