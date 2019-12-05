  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:20
67
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Видео: в Колпино загорелась квартира в жилом доме

0 0

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

В Колпино в многоквартирном жилом доме загорелась квартира на четвертом этаже. Мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем происходящего.

Инцидент произошел вечером 5 декабря на улице Братьев Радченко, 9. По сообщению очевидца, на место прибыли две единицы техники. Информации о пострадавших не поступало. 

Ранее в 11-этажном доме на Серебряном бульваре загорелась трехкомнатная квартира. Из здания пришлось эвакуировать 10 человек, также есть 2 пострадавших. Соседи хозяина квартиры рассказали о том, что мужчина часто выпивает. 

Видео: Piter.TV 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии