В Приморском районе полыхала многоэтажка: эвакуировано 10 человек

В четверг, 5 декабря, в Приморском районе вспыхнула квартира в многоэтажке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Северной столице.
Инцидент произошел на Серебристом бульваре.
"В 15:45 Серебристый б-р, д.27 корп.2, в одиннадцати этажном жилом доме на девятом этаже в трех комнатной, отдельной квартире происходило горение обстановки на площади 10 м.кв...",
—сказано в сообщении.
По данным МЧС, в пожаре пострадали 2 человека. Из многоэтажки эвакуировали 10 человек.
Отмечается, что в 16:16 пожар ликвидирован.
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