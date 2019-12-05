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В Приморском районе полыхала многоэтажка: эвакуировано 10 человек

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Пострадали 2 человека.

В четверг, 5 декабря, в Приморском районе вспыхнула квартира в многоэтажке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Северной столице. 

Инцидент произошел на Серебристом бульваре.

"В 15:45 Серебристый б-р, д.27 корп.2, в одиннадцати этажном жилом доме на девятом этаже в трех комнатной, отдельной квартире происходило горение обстановки на площади 10 м.кв...",

—сказано в сообщении.

По данным МЧС, в пожаре пострадали 2 человека. Из многоэтажки эвакуировали 10 человек. 

Отмечается, что в 16:16 пожар ликвидирован.

Ранее мы сообщали о том, что протаранившая 12 машин Audi попала на видео после ДТП.

Видео:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Вера Трифонова

Теги: новости спб, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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