Соседи рассказали о хозяине квартиры на Серебристом бульваре, в которой произошел пожар

Сообщение о пожаре поступило в 15:45.

Днем 5 декабря в трехкомнатной квартире на Серебристом бульваре, 27 корпус 2 произошел пожар, есть пострадавшие. Мобильному корреспонденту Piter.TV удалось узнать у жителей дома о хозяине квартире, в которой случилось возгорание.

По словам соседей, мужчина злоупотреблял спиртным. Причиной пожара могла стать брошенная сигарета.

Во время ликвидации огня сотрудники МЧС зашли в подъезд, вскрыли дверь и боролись с пламенем изнутри. Квартира находится на девятом этаже одиннадцатиэтажного дома.

На данный момент помещение опечатано.

В результате инцидента 10 человек эвакуировали, 2 человека пострадали.

Видео: Piter.TV