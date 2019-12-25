За ночь шторм повалил в Петербурге 13 деревьев

В ночь с 6 на 7 октября в Петербурге, по данным комитета по благоустройству, упало 13 деревьев. Непогоду в город принес циклон Zydrune, хотя реального ущерба он нанес не так много.
Из-за сильного ветра на ночь закрывали сады и парки. На данный момент они открыты.
В дежурную службу Комитета поступил сигнал с двух адресов, где деревья, по сообщениям жителей, упали на проезжую часть. Однако в одном из случаев информация не подтвердилась. Единственное упавшее дерево на Демьяна Бедного было сразу убрано с дороги.
комитет по благоустройству.
Гражданам напоминают, что об упавшем дереве вы можете сообщить по телефону дежурной службы: 314-60-13.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что из-за подъема воды на набережные Петербурга выбросило водоросли.
Фото: комитет по благоустройству
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