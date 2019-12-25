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Из-за подъема воды на набережные Петербурга выбросило водоросли
Сегодня, 10:19
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Из-за подъема воды на набережные Петербурга выбросило водоросли

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Сейчас уровень воды начал снижаться.

Синоптик Александр Колесов показал последствия подъема уровня воды в Неве: на набережные выбросило водоросли.

По словам специалиста, ночью 7 октября уровень воды у пункта "Горный" поднялась до 99 см. По состоянию на 10:19, уровень воды уже снизился до 76 см. 

В целом все по прогнозу. Ветер в период прохождения холодного атмосферного фронта усиливался в Санкт-Петербурге до 15 м/с, на акватории Невской губы (Кронштадт, Лисий Нос) до 18 м/с.

Александр Колесов.

Сегодня ветер еще будет "свежим", но слабее. В Петербурге будет достаточно тепло: до +14 градусов. 

Ранее Колесов предположил, когда в Петербурге выпадет первый снег. 

Фото: Telegram / Александр Колесов

Теги: водоросли, погода, подъем воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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