Из-за подъема воды на набережные Петербурга выбросило водоросли

Сейчас уровень воды начал снижаться.

Синоптик Александр Колесов показал последствия подъема уровня воды в Неве: на набережные выбросило водоросли.

По словам специалиста, ночью 7 октября уровень воды у пункта "Горный" поднялась до 99 см. По состоянию на 10:19, уровень воды уже снизился до 76 см.

В целом все по прогнозу. Ветер в период прохождения холодного атмосферного фронта усиливался в Санкт-Петербурге до 15 м/с, на акватории Невской губы (Кронштадт, Лисий Нос) до 18 м/с. Александр Колесов.

Сегодня ветер еще будет "свежим", но слабее. В Петербурге будет достаточно тепло: до +14 градусов.

Ранее Колесов предположил, когда в Петербурге выпадет первый снег.

Фото: Telegram / Александр Колесов