Из-за подъема воды на набережные Петербурга выбросило водоросли

Синоптик Александр Колесов показал последствия подъема уровня воды в Неве: на набережные выбросило водоросли.
По словам специалиста, ночью 7 октября уровень воды у пункта "Горный" поднялась до 99 см. По состоянию на 10:19, уровень воды уже снизился до 76 см.
В целом все по прогнозу. Ветер в период прохождения холодного атмосферного фронта усиливался в Санкт-Петербурге до 15 м/с, на акватории Невской губы (Кронштадт, Лисий Нос) до 18 м/с.
Александр Колесов.
Сегодня ветер еще будет "свежим", но слабее. В Петербурге будет достаточно тепло: до +14 градусов.
Ранее Колесов предположил, когда в Петербурге выпадет первый снег.
Фото: Telegram / Александр Колесов
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