Дороги и тротуары обработаны пескосоляной смесью.

В четверг, 6 февраля, стало известно, что ночью с улиц Петербурга вывезли почти 1,4 тыс. кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

В пресс-службе отметили, что ночная уборка улиц была усложнена тем, что температура постоянно менялась с плюсовой на минусовую. В итоге дорожники вывезли с улиц Петербурга 1400 кубометров снега.

В вывозе снега было задействовано 30 самосвалов и 59 фронтальных погрузчиков.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские коммунальщики готовятся к сильным снегопадам.

Фото:Piter.TV