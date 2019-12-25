В четверг, 6 февраля, стало известно, что ночью с улиц Петербурга вывезли почти 1,4 тыс. кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.
В пресс-службе отметили, что ночная уборка улиц была усложнена тем, что температура постоянно менялась с плюсовой на минусовую. В итоге дорожники вывезли с улиц Петербурга 1400 кубометров снега.
В вывозе снега было задействовано 30 самосвалов и 59 фронтальных погрузчиков.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские коммунальщики готовятся к сильным снегопадам.
Фото:Piter.TV
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