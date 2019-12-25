Ночью работники дорожных предприятий выйдут на расчистку улиц Петербурга.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что петербургские коммунальщики готовятся к сильным снегопадам. Об этом сообщает Комитет по благоустройству.

По данным МЧС, снег продолжит засыпать Северную столиц. Петербургские коммунальщики уже начали патрулировать улицы в поисках сугробов. Также уборка улиц продолжится и ночью. В ночную смену дорожниками запланировано 1037 единиц уборочной техники, включая 30 самосвалов и 59 фронтальных погрузчиков.

Синоптики отметили, что за минувшую ночь в городе выпало 4,3 миллиметра снега.

Ранее мы сообщали о том, что на Петербург надвигается снегопад.

Фото:Piter.TV