На Петербург надвигается снегопад

Ожидается, что температура воздуха опустится до 3-5 градусов ниже нуля.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что в Петербурге ожидается снегопад. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Условия погоды в Санкт-Петербурге будет определять северо-западная холодная периферия уходящего циклона", — отметил Леус.

Ожидается, что температура воздуха опустится до 3-5 градусов ниже нуля. Ветер в городе будет порывистым, до 6-11 метров в секунду. А атмосферное давление будет постепенно повышаться до 756 миллиметров ртутного столба.

Также синоптик отметил, что за минувшую ночь в городе выпало 4,3 миллиметра снега.

Ранее мы сообщали о том, что в Купчино очередной прорыв трубы. Улицы заволокло паром .

Фото:Pixabay