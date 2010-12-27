За ночь на КАД снегоуборочная техника израсходовала 129 тонн соли

В ночь на 8 декабря во время сильного снегопада на КАД усиленно работала снегоуборочная техника, расскаазали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Так, на борьбу с непогодой вышли 42 комбинированные машины. На обработку асфальта кольцевой автодороге за ночь было израсходовано 129 тонн технической соли.
В предприятии напомнили водителям, что во время снегопада необходимо быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, выезжать на подготовленном к движению в зимних условиях автомобиле.
Сегодня, 8 декабря, в Петербурге снова ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в течение суток составит от +1 до +3 градусов.
Ранее на Piter.TV: петербургские водители пожаловались, что КАД занесло снегом.
Фото: Piter.TV
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