За ночь на КАД снегоуборочная техника израсходовала 129 тонн соли

Снег убирали 42 машины.

В ночь на 8 декабря во время сильного снегопада на КАД усиленно работала снегоуборочная техника, расскаазали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, на борьбу с непогодой вышли 42 комбинированные машины. На обработку асфальта кольцевой автодороге за ночь было израсходовано 129 тонн технической соли.

В предприятии напомнили водителям, что во время снегопада необходимо быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, выезжать на подготовленном к движению в зимних условиях автомобиле.

Сегодня, 8 декабря, в Петербурге снова ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в течение суток составит от +1 до +3 градусов.

Ранее на Piter.TV: петербургские водители пожаловались, что КАД занесло снегом.

Фото: Piter.TV