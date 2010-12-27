Петербургские водители пожаловались, что КАД занесло снегом

Неожиданный снегопад стал испытанием для автомобилистов.

В ночь на 8 декабря Петербург накрыл резкий снегопад. В группе "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" петербургский водитель поделился видео с КАД, где довольно сильно замело проезжую часть.

"Я на хорошей зимней резине, на всех шипах, но боюсь ехать больше 70 км/час. Разметки вообще не видно, метель жуткая. Снега такое количество, что левой и правой полос вообще нет, их занесло. То есть двигаться по кольцевой автодороге можно сейчас только по двум полосам", – комментирует автор видео.

Водитель отметил, что за время своей поездки не увидел нигде снегоуборочной техники.

Пользователи сети также жалуются на неубранную платную магистраль. Автомобилисты обеспокоены безопасностью на дорогах.

Ранее на Piter.TV: самолеты не смогли приземлиться в Пулково из-за снега.

Видео: "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"