Самолеты не смогли приземлиться в Пулково из-за снега

Проблемы произошли в ночь на 8 декабря, однако аэропорт работал в штатном режиме.

Как сообщил портал 78.ru, выпавшие осадки осложнили работу воздушной гавани в Петербурге. Приземлиться в Петербурге не получилось у трех рейсов – один самолет из Китая и два, направлявшихся в российскую столицу. Воздушные суда вернулись в Москву, описав круги у Петербурга. Ночью на взлетно-посадочных полосах аэропорта дежурила уборочная техника.

Об обильных осадках в виде снега предупреждало городское МЧС. Однако днем в городе будет дождь. Ветер примет юго-западное и западное направления, 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 15 м/с.

В пресс-службе воздушной гавани заявили, что аэропорт "Пулково" работал в штатном режиме, несмотря на снегопад. Полосы чистились в патрульном режиме – пока одна полоса убиралась, вторая работала на вылет и прилет одновременно. При этом в Пулково напомнили, что решение о посадке или уходе на запасной аэродром принимает командир воздушного судна.

Ранее мы сообщали, что в Пулково задержали разыскиваемого по всей стране лжеминёра.

Фото: Pixabay