Мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела и поместили за решетку.

В пятницу, 6 декабря, стало известно о том, что в Пулково задержали разыскиваемого по всей стране лжеминёра. Об этом пишет пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Как оказалось, жителя Владимира разыскивали по России по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Мужчину задержали во время отработки пассажирпотока в Пулково.

В настоящее время 34-летний житель Владимира доставлен в дежурную часть линейного отдела.

Ранее мы сообщали о том, что водитель Audi, который устроил массовое ДТП, за 2019 год привлекался к административной ответственности 105 раз.

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