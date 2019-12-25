За незаконное восхождение на Кунсткамеру руферам придется заплатить штраф

Молодые лезли самостоятельно слезли с крыши, после чего их доставили в отдел полиции.

До того, как за "покорителями" Кунсткамеры приехали сотрудники Росгвардии, молодые люди успели сделать видео и фотографии. Подробности инцидента, который произошел 1 июня, рассказал "Мегаполис".

Накануне два молодых человека залезли по водосточной трубе на крыше Музея антропологии и энтографии. Одному из них 19 лет, другому еще нет 18. Петербуржцев заметил охранник музей и вызвал росгвардейцев.

В отношении совершеннолетнего гражданина составили административный протокол за самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект. За этому молодому человеку придется заплатить штраф в размере 3 тыс. рублей. Дело в отношении другого нарушителя передадут в отдел по делам несовершеннолетних.

Восхождение руферов попало на видео.

Фото: Piter.TV