Двоих руферов задержали после покорения здания Кунсткамеры

Инцидент произошел около 10 часов утра.

Утром 1 июня два молодых человека забрались на здание Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук. Покорение крыши закончилось встречей с правоохранительными органами. Информацию Piter.TV подтвердили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

В настоящий момент двое руферов задержаны и доставлены в 16-й отдел полиции для проведения проверки – заявили в ведомстве.

По данным "Фонтанки.ру", неизвестные забрались на здание по водосточной трубе. Для того, чтобы снять нарушителей, пришлось привлечь МЧС. По предварительной информации, экстремалы приняли решение слезть самостоятельно.

Сейчас Кунсткамера работает в режиме онлайн.

Фото: Piter.TV