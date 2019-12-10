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Двоих руферов задержали после покорения здания Кунсткамеры
Сегодня, 11:23
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nadezhda_sib

Двоих руферов задержали после покорения здания Кунсткамеры

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Инцидент произошел около 10 часов утра.

Утром 1 июня два молодых человека забрались на здание Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук. Покорение крыши закончилось встречей с правоохранительными органами. Информацию Piter.TV подтвердили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области. 

В настоящий момент двое руферов задержаны и доставлены в 16-й отдел полиции для проведения проверки

– заявили в ведомстве.

По данным "Фонтанки.ру", неизвестные забрались на здание по водосточной трубе. Для того, чтобы снять нарушителей, пришлось привлечь МЧС. По предварительной информации, экстремалы приняли решение слезть самостоятельно.

Сейчас Кунсткамера работает в режиме онлайн. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кунсткамера, руферы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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