Музей запускает в соцсетях проект "Говорит и показывает Кунсткамера".

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что петербургская Кунсткамера продолжит работу в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Такое решение принято в связи с приказом Министерства науки и высшего образования, который касается карантина во время пандемии коронавируса.

"Но мы остаемся на связи онлайн: благодаря нашему сайту вы можете познакомиться с великолепными коллекциями Кунсткамеры, не выходя из дома. Совершить "Виртуальный 3-D тур" по залам музея или рассмотреть наши "Коллекции онлайн"", —сказано в сообщении.

Отмечается, что музей запустил онлайн-прогулки по экспозиционным залам. Кроме того, музей запускает в соцсетях проект "Говорит и показывает Кунсткамера", где будут публиковаться этнографические фильмы.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский художник представил, как проходил бы карантин в Хогвартсе.

Фото:Piter.TV