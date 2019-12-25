Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что петербургская Кунсткамера продолжит работу в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Такое решение принято в связи с приказом Министерства науки и высшего образования, который касается карантина во время пандемии коронавируса.
"Но мы остаемся на связи онлайн: благодаря нашему сайту вы можете познакомиться с великолепными коллекциями Кунсткамеры, не выходя из дома. Совершить "Виртуальный 3-D тур" по залам музея или рассмотреть наши "Коллекции онлайн"",
—сказано в сообщении.
Отмечается, что музей запустил онлайн-прогулки по экспозиционным залам. Кроме того, музей запускает в соцсетях проект "Говорит и показывает Кунсткамера", где будут публиковаться этнографические фильмы.
Ранее мы сообщали о том, что петербургский художник представил, как проходил бы карантин в Хогвартсе.
Фото:Piter.TV
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