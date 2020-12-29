За несколько дней в Петербурге и области выявили 110 пьяных водителей

Рейды проходили в ночное время.

Правоохранители провели масштабный рейд по выявлению пьяных водителей. Более 10% автомобилистов оказались в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Всего в период с 3 по 5 января было проверено около тысячи человек во всех районах Петербурга и области. Рейды проходили ночью.

Трое нарушителей уже ранее привлекались к ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении их возбуждены уголовные дела по статье "Нарушение ПДД".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с едва заледеневших водоемов Петербурга спасатели вывели 80 человек.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО