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За несколько дней в Петербурге и области выявили 110 пьяных водителей

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Рейды проходили в ночное время.

Правоохранители провели масштабный рейд по выявлению пьяных водителей. Более 10% автомобилистов оказались в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Всего в период с 3 по 5 января было проверено около тысячи человек во всех районах Петербурга и области. Рейды проходили ночью. 

Трое нарушителей уже ранее привлекались к ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении их возбуждены уголовные дела по статье "Нарушение ПДД". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с едва заледеневших водоемов Петербурга спасатели вывели 80 человек. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: нетрезвый водитель, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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