Петербургскую компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за неправильную утилизацию рыбы

"Морская столица" заплатила за нарушения законодательства в сфере добычи рыбных ресурсов.

Петербургская прокуратура выявила нарушения хранения рыбного сырья в компании "Морская столица". Надзорное ведомство установило, что сотрудники нарушают условия сбора, хранения и утилизации отходов.

По данным организации, виновных привлекли к административному наказанию. За действия компании ответили генеральный директор. Фирма заплатила штраф в размере 520 тысяч рублей. На данный момент деньги уже поступили на счет города.

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