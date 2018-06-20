Петербургскую компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за неправильную утилизацию рыбы

Петербургская прокуратура выявила нарушения хранения рыбного сырья в компании "Морская столица". Надзорное ведомство установило, что сотрудники нарушают условия сбора, хранения и утилизации отходов.
По данным организации, виновных привлекли к административному наказанию. За действия компании ответили генеральный директор. Фирма заплатила штраф в размере 520 тысяч рублей. На данный момент деньги уже поступили на счет города.
Ранее Piter.tv писал о том, что "ПетербургГаз" пожаловался в УФАС на фирму-двойника.
Фото: Pixabay.com
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