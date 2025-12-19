За зиму ССП и СИСП Петербурга приняли 25 тыс. грузовиков снега

За аналогичный период 2025 года показатель был 789,7 тыс. кубометров, что почти на 36% больше.

За зиму снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты Петербурга приняли свыше 500 тыс. кубометров снега или 25 тыс. грузовиков. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике 13 января.

За аналогичный период 2025 года показатель был 789,7 тыс. кубометров, что почти на 36% больше. Рекордсменами в 2026-м стали ССП на Октябрьской набережной (73 тыс. "кубов"), Мебельной улице (45 тыс. кубометров) и Рижском проспекте (38 тыс. "кубов"), а также СИСП на Взлетной улице (56 тыс. кубометров), набережной Обводного канала (33 тыс. "кубов") и Ново-Никитинской улице (24 тыс. кубометров).

Ранее на Piter.TV: что происходит с уборкой снега в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга