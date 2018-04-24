За неделю заболеваемость гриппом в Северной столице упала на четверть

Эпидемия заболевания в Северной столице была объявлена 20 марта.

За прошлую неделю количество людей, заболевших гриппом, в Петербурге уменьшилось на четверть. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщило издание "Петербургский Дневник".

Как сообщили в Боткинской больнице, с 16 по 22 апреля медики госпитализировали около 290 взрослых людей, заболевших гриппом и ОРВИ. Еще раньше, с 9 по 15 апреля, сообщалось о 387 заболевших. Эта информация говорит о том, что эпидемия гриппа в Северной столице идет на спад.

У 43 пациентов врачи выявили грипп А (H3N3). Грипп В диагностировали у 34 человек. В городе зафиксировали также "свиной грипп", которым заболели 18 петербуржцев.

Эпидемия в Северной столице была объявлена 20 марта. За первую неделю заболели 654 человека. Диагноз "грипп" подтвердился в 1166 случаях.В начале апреля, медики обещали, что к середине месяца ситуация улучшится.

Фото: Pixabay.