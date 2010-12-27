Спад заболеваемости гриппом ожидается в Петербурге в середине апреля

Пока по всей стране регистрируется спад заболеваемости по ОРВИ и гриппу (снижение составило около 8%).

На следующей неделе в городе на Неве ожидается спад заболеваемости, но совсем эпидемия гриппа и ОРВИ закончится позже, в апреле. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по здравоохранению Татьяна Засухина.

Думаю, что на следующей неделе мы получим следующее снижение обращаемости, а через неделю ситуация должна выпрямиться. Отметила Засухина

Пик обращений граждан в больницы Петербурга пришелся на 12 марта, и с 19 марта обращаемость начала снижаться.

Преобладает среди диагнозов ОРВИ, реже регистрируется грипп B. Замглавы Комитета по здравоохранению полагает, что уже на следующей неделе количество обращений к терапевтам снизится, а еще через неделю ситуация выровняется.

Ранее Piter.TV писал, что за 2018 год в Боткинской больнице от гриппа скончались 2 человека.

Фото: Piter.TV