За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге увеличилась на 1,4%

Эффективным средством предупреждения заболеваний и их осложнений является вакцинация.

В период с 9 по 15 октября в Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ на 1,4%. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора 16 октября.

В ведомстве напомнили, что эффективным средством предупреждения заболеваний и их осложнений является вакцинация. От гриппа привились 1 437 748 жителей Северной столицы. Количество вакцинированных составляет 26,7% от совокупного населения.

Ранее на Piter.TV: за сентябрь в службу "112" обратились более миллиона петербуржцев.

Фото: Piter.TV