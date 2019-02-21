За сентябрь в службу "112" обратились более миллиона петербуржцев

В день специалисты обрабатывали порядка 37 тыс. звонков.

Служба "112" в сентябре получила более 1 122 000 обращений от жителей Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по информатизации и связи 10 октября.

В день специалисты обрабатывали порядка 37 тыс. звонков. В частности, около 207 тыс. обращений были для вызова врача на дом, более 195 тыс. – по вопросам вакцинации. Тысячу звонков воспроизвели для того, чтобы узнать подробнее о частичной мобилизации.

Чаще задавали такие вопросы: "Когда придет врач?", "Какое расписание работы врача?", "Какой график работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа?", "Какими вакцинами проводится вакцинация?".

Фото: tadviser.ru