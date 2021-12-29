За неделю вывезли более тонны опасных отходов из Петербурга

Аварийная служба "Пиларн" не зафиксировала у истока реки Каменка загрязнений нефтепродуктами.

За минувшую неделю из Петербурга вывезли более тонны опасных и обработали 649 обращений граждан по вопросам экологической безопасности. Об этом рассказали в комитете по природопользованию.

Служба "Экострой" выехала 36 раз на вывозы. На спецплощадку вывезли 47,8 килограмма ртутьсодержащих отходов и два медицинских термометра. Кроме этого, проводили работы по ликвидации загрязнений и засорений водных объектов. В результате собрали 16 кубометров мусора.

Аварийная служба "Пиларн" не зафиксировала у истока реки Каменка загрязнений нефтепродуктами. От петербуржцев приняли более тонны опасных отходов. На утилизацию направлено 803 люминесцентные лампы, 13 ртутных термометров, 39 килограммов лекарств, 20 килограммов аккумуляторов, 289 килограммов химических отходов и 306 килограммов автомобильных покрышек.

Ранее в Петербурге НЭО попросил горожан не оставлять строительные отходы на мусорных площадках. За складирование строительного мусора на площадках для бытовых отходов предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей.

Фото: Вконтакте / СПб ГУП "Экострой"