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В Петербурге НЭО попросил горожан не оставлять строительные отходы на мусорных площадках
Сегодня, 18:02
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В Петербурге НЭО попросил горожан не оставлять строительные отходы на мусорных площадках

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За складирование строительного мусора на площадках для бытовых отходов предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей. 

В Петербурге Невский экологический оператор за января зафиксировал большое количество строительных отходов на площадках для мусора. Оператор просит петербуржцев не оставлять подобный мусор на обычных помойках. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе НЭО.

Так, в зону ответственности регионального оператора не входят демонтированные двери, окна, керамическая плитка, кирпич, шифер и другие отходы капремонта. В НЭО добавили, что если у жильцов появился строительный мусор, то необходимо заключить договор на его вывоз с компанией, которая имеет лицензию на работу с таким видом отходов.

Добавим, что за складирование строительного мусора на площадках для бытовых отходов предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей. 

Ранее мы сообщали, что депутат МО "Гражданка" подал заявление в полицию по факту складирования грунта в Муринском парке. Мусор свозят уже на протяжении как минимум четырех дней.

Фото: Piter.tv
 

Теги: мусор, невский экологический оператор, нэо, отходы, строительный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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