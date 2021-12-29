В Петербурге НЭО попросил горожан не оставлять строительные отходы на мусорных площадках

За складирование строительного мусора на площадках для бытовых отходов предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей.

В Петербурге Невский экологический оператор за января зафиксировал большое количество строительных отходов на площадках для мусора. Оператор просит петербуржцев не оставлять подобный мусор на обычных помойках. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе НЭО.

Так, в зону ответственности регионального оператора не входят демонтированные двери, окна, керамическая плитка, кирпич, шифер и другие отходы капремонта. В НЭО добавили, что если у жильцов появился строительный мусор, то необходимо заключить договор на его вывоз с компанией, которая имеет лицензию на работу с таким видом отходов.

Добавим, что за складирование строительного мусора на площадках для бытовых отходов предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали, что депутат МО "Гражданка" подал заявление в полицию по факту складирования грунта в Муринском парке. Мусор свозят уже на протяжении как минимум четырех дней.

Фото: Piter.tv

