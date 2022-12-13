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Петербуржцы заметили масляное пятно в акватории Фонтанки
Сегодня, 16:15
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Петербуржцы заметили масляное пятно в акватории Фонтанки

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Сюда направили экипаж нефтемусоросборщика "Дозор".

Во вторник, 2 мая, жители Петербурга заметили в акватории Фонтанки разлив нефтепродуктов. Они обратились к экологам ГУП "ПИЛАРН", сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты нашли масляное пятно около моста Белинского. Сюда направили экипаж нефтемусоросборщика "Дозор". Экологи с помощью визуального мониторинга определили факт загрязнения. 

Аварийную ситуацию устранили. Участок  акватории от Аничкого моста до Измайловского моста обработали  активной пеной.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти проходит рейд против незаконной перевозки мусора.

Фото: ВКонтакте / СПб ГКУ "ПИЛАРН"

Теги: масляное пятно, пиларн, разлив нефтепродуктов, фонтанка, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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