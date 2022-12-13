Петербуржцы заметили масляное пятно в акватории Фонтанки

Сюда направили экипаж нефтемусоросборщика "Дозор".

Во вторник, 2 мая, жители Петербурга заметили в акватории Фонтанки разлив нефтепродуктов. Они обратились к экологам ГУП "ПИЛАРН", сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты нашли масляное пятно около моста Белинского. Сюда направили экипаж нефтемусоросборщика "Дозор". Экологи с помощью визуального мониторинга определили факт загрязнения.

Аварийную ситуацию устранили. Участок акватории от Аничкого моста до Измайловского моста обработали активной пеной.

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Фото: ВКонтакте / СПб ГКУ "ПИЛАРН"