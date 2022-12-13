Петербуржцы заметили масляное пятно в акватории Фонтанки

Во вторник, 2 мая, жители Петербурга заметили в акватории Фонтанки разлив нефтепродуктов. Они обратились к экологам ГУП "ПИЛАРН", сообщили в пресс-службе компании.
Специалисты нашли масляное пятно около моста Белинского. Сюда направили экипаж нефтемусоросборщика "Дозор". Экологи с помощью визуального мониторинга определили факт загрязнения.
Аварийную ситуацию устранили. Участок акватории от Аничкого моста до Измайловского моста обработали активной пеной.
Ранее на Piter.tv: в Ленобласти проходит рейд против незаконной перевозки мусора.
Фото: ВКонтакте / СПб ГКУ "ПИЛАРН"
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