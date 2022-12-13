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В Ленобласти проходит рейд против незаконной перевозки мусора
Сегодня, 15:40
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В Ленобласти проходит рейд против незаконной перевозки мусора

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Полицейские остановили более десяти грузовиков.

 Во Всеволожском районе Ленобласти сегодня, 3 мая, проходит рейд против нелегальной транспортировки отходов. Правоохранители задержали больше 10 водителей подозрительных большегрузов. Об этом сообщили  в пресс-службе администрации Ленобласти.

Машины останавливают в Мяглово. В пяти грузовиках был найден подозрительный грунт. Водителям выдали квитанции из-за отсутствия разрешительной документации.

Ранее на Piter.tv: в Низино ликвидируют мазут на незаконном полигоне.

Фото: Piter.tv

Теги: грузовики, ленобласть, мяглово, экологическая полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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