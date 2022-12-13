В Ленобласти проходит рейд против незаконной перевозки мусора

Полицейские остановили более десяти грузовиков.

Во Всеволожском районе Ленобласти сегодня, 3 мая, проходит рейд против нелегальной транспортировки отходов. Правоохранители задержали больше 10 водителей подозрительных большегрузов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Машины останавливают в Мяглово. В пяти грузовиках был найден подозрительный грунт. Водителям выдали квитанции из-за отсутствия разрешительной документации.

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Фото: Piter.tv