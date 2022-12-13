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В Низино ликвидируют мазут на незаконном полигоне

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Сейчас правоохранители устанавливают личности всех причастных к незаконному сбросу мазута.

Сегодня, 3 мая, на нелегальном полигоне в Низино началась ликвидация мазута. Работы контролирует экологическая инспекция. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти. 

Специалисты направят вещество на лицензированный пункт приема и размещения. Эконадзор планирует полностью ликвидировать отходы с участка сельхозназначения.

Сейчас правоохранители устанавливают личности всех причастных к незаконному сбросу мазута. Экологи отобрали пробы на участке для   установления класса опасности загрязнения земли. 

В ближайшее время Эконадзор обратится с иском в суд. Ведомство требует убрать все отходы с территории и прекратить незаконную деятельность на полигоне.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге подростки заманили семиклассницу в лес, где убили молотком и закопали в яму.

Видео: Телеграм / Админка Ленобласти

Теги: мазут, незаконный полигон, низино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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