В Низино ликвидируют мазут на незаконном полигоне

Сейчас правоохранители устанавливают личности всех причастных к незаконному сбросу мазута.

Сегодня, 3 мая, на нелегальном полигоне в Низино началась ликвидация мазута. Работы контролирует экологическая инспекция. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Специалисты направят вещество на лицензированный пункт приема и размещения. Эконадзор планирует полностью ликвидировать отходы с участка сельхозназначения.

Сейчас правоохранители устанавливают личности всех причастных к незаконному сбросу мазута. Экологи отобрали пробы на участке для установления класса опасности загрязнения земли.

В ближайшее время Эконадзор обратится с иском в суд. Ведомство требует убрать все отходы с территории и прекратить незаконную деятельность на полигоне.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге подростки заманили семиклассницу в лес, где убили молотком и закопали в яму.

Видео: Телеграм / Админка Ленобласти