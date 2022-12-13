В Низино ликвидируют мазут на незаконном полигоне

Сегодня, 3 мая, на нелегальном полигоне в Низино началась ликвидация мазута. Работы контролирует экологическая инспекция. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
Специалисты направят вещество на лицензированный пункт приема и размещения. Эконадзор планирует полностью ликвидировать отходы с участка сельхозназначения.
Сейчас правоохранители устанавливают личности всех причастных к незаконному сбросу мазута. Экологи отобрали пробы на участке для установления класса опасности загрязнения земли.
В ближайшее время Эконадзор обратится с иском в суд. Ведомство требует убрать все отходы с территории и прекратить незаконную деятельность на полигоне.
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Видео: Телеграм / Админка Ленобласти
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