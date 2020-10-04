Разлив нефти ликвидировали экологи в акватории Фонтанки

Специалисты отчищали воду от нефтепродуктов при помощи активной пены.

Днем ранее, 14 августа, в акватории Фонтанки произошел разлив нефти и нефтепродуктов. Сообщение о радужных пятнах в центре города поступило в аварийно-спасательную службу "Пиларн".

Устранением загрязнения занимался экипаж специализированного судна "Дозор". Специалисты отчищали воду от нефтепродуктов при помощи активной пены. Причины появления нефти в водоёме в центре города не уточняются.

Ранее ГАТИ зафиксировала загрязнение территории в Пушкине.

Фото: ГУП "Пиларн"