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Разлив нефти ликвидировали экологи в акватории Фонтанки
Сегодня, 19:41
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Разлив нефти ликвидировали экологи в акватории Фонтанки

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Специалисты отчищали воду от нефтепродуктов при помощи активной пены.

Днем ранее, 14 августа, в акватории Фонтанки произошел разлив нефти и нефтепродуктов. Сообщение о радужных пятнах в центре города поступило в аварийно-спасательную службу "Пиларн". 

Устранением загрязнения занимался экипаж специализированного судна "Дозор". Специалисты отчищали воду от нефтепродуктов при помощи активной пены. Причины появления нефти в водоёме в центре города не уточняются.

Ранее ГАТИ зафиксировала загрязнение территории в Пушкине.

Фото: ГУП "Пиларн"

Теги: загрязнение воды, нефть в фонтанке, пиларн
Категории: Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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