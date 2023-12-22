В Ломоносове "Водоканал" начал промывку водопроводной сети

Промывку намерены завершить утром 16 февраля.

После обнаружения в питьевой воде в Ломоносове превышения предельно-допустимых концентраций по содержанию хлора 15 февраля, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" начало промывку водопроводной сети. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике.

В качестве альтернативного водоснабжения на время работ по промывке установят 20 прицеп-цистерн с водой у детских садов, находящихся на улице Скуридина, 5А, Дворцовом проспекте, 49, улицах Победы, 34к2, Сафронова, 3А, Федюнинского, 16к3, Красноармейской, 3А, Победы, 26А, Жоры Антоненко, 12А, Скуридина, 7А, и Красного Флота, 26А. Их начали ставить с 20:00.

Кроме того, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" согласовывает адреса для установки 10 дополнительных прицеп-цистерн.

Промывку намерены завершить утром 16 февраля. После этого возьмут дополнительные пробы.

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургской воде обнаружено повышенное содержание железа.

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