В петербургской воде обнаружено повышенное содержание железа

В программу проверки входят 394 точки.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" провело более 15 тыс. исследований по проверке воды в Петербурге в январе. Об этом сообщили в пресс-службе организации 12 февраля.

Контроль качества питьевой воды в городе "Водоканал" проводит регулярно. В программу проверки входят 394 точки. Смотрят на 94 показателя.

В январе специалисты отобрали 429 проб питьевой воды.

По результатам более чем 6 тыс. исследований по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

В 19 пробах регистрировались единичные превышения гигиенических нормативов по железу, что связано с изменением гидравлических режимов на сети.

Ранее мы рассказывали о том, что за год в Петербурге произошло 7 несанкционированных сливов бытовых отходов в канализацию.

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