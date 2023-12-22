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За год в Петербурге произошло семь несанкционированных сливов бытовых отходов в канализацию
Сегодня, 14:58
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За год в Петербурге произошло семь несанкционированных сливов бытовых отходов в канализацию

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В отношении нарушителей составлены административные протоколы, которые предусматривают возможность наложения штрафов до 250 тыс. рублей или приостановки деятельности организации на 90 суток.

Пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга сообщила о выявлении семи фактов несанкционированных сливов бытовых отходов в систему водоотведения за 2023 год. Команда сотрудников ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" провела 198 учебно-тренировочных занятий и 524 рейдов в рамках отработки тревоги.

Список адресов, где были выявлены незаконные сливы, включает улицы: Караваевская, дом 10; проспект Большевиков, дом 61; Петергофское шоссе, дом 77; Малая Балканская, дом 55/1; улица Ткачей, дом 64; Приневская, дом 96; Софийская. В отношении нарушителей составлены административные протоколы, которые предусматривают возможность наложения штрафов до 250 тыс. рублей или приостановки деятельности организации на 90 суток.

Более 400 объектов водоснабжения и водоотведения находятся под наблюдением "Водоканала", и сотрудники предприятия сотрудничают с правоохранительными органами в целях обеспечения безопасности.

Ранее мы сообщили о том, что ГУП "ТЭК" начал изготавливать детали для котельных на 3D-принтере.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

Теги: гуп водоканал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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