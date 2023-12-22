ГУП "ТЭК" начал изготавливать детали для котельных на 3D-принтере

Вместо того, чтобы покупать отдельно эластичную вставку упругой муфты, которую нельзя приобрести отдельно, специалисты решили изготовить эту деталь самостоятельно.

Специалисты ГУП "ТЭК СПб" начали использовать 3D-принтеры в печати элементов оборудования для котельных. Это решение было принято после поломки детали насоса, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Вместо того, чтобы покупать отдельно эластичную вставку упругой муфты, которую нельзя приобрести отдельно, специалисты решили изготовить эту деталь самостоятельно. Сотрудники, знакомые с технологиями 3D-моделирования и печати, изучили такую возможность. Теперь они осваивают печать более сложных элементов из пластика, который не уступает металлу по своим свойствам.

Этот способ производства называется реверс-инжиниринг. Для печати одной детали требуется 29 минут.

Ранее мы сообщили о том, что ГУП "ТЭК СПб" полностью завершил модернизацию угольных, дизельных и мазутных котельных.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"