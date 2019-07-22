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За последнюю неделю из-за укусов клещей в больницы обратились 600 петербуржцев
Сегодня, 9:22
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За последнюю неделю из-за укусов клещей в больницы обратились 600 петербуржцев

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Наибольшее количество пострадавших от клещей зарегистрировано в Курортном районе города.

С 8 по 14 июня более 600 петербуржцев обратились в медицинские учреждения из-за присасывания клещей, среди них 157 несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербурга.

За этот период зарегистрировали 91 человека, которые пострадали от "встречи" с клещами. Больше всего пострадавших в Курортном, Пушкинском, Красносельском и Приморском районах. 

Всего с начала года клещевым энцефалитом заразились 2 человека, а клещевым иксодовым боррелиозом ― 3 человека. Все заражения произошли на территории Ленобласти. 

Ранее эксперты рассказали, когда нужно делать прививки от клещевого энцефалита. 

Фото: pixabay.com 

Теги: боррелиоз и энцефалит, клещ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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