За последнюю неделю из-за укусов клещей в больницы обратились 600 петербуржцев

С 8 по 14 июня более 600 петербуржцев обратились в медицинские учреждения из-за присасывания клещей, среди них 157 несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербурга.
За этот период зарегистрировали 91 человека, которые пострадали от "встречи" с клещами. Больше всего пострадавших в Курортном, Пушкинском, Красносельском и Приморском районах.
Всего с начала года клещевым энцефалитом заразились 2 человека, а клещевым иксодовым боррелиозом ― 3 человека. Все заражения произошли на территории Ленобласти.
Ранее эксперты рассказали, когда нужно делать прививки от клещевого энцефалита.
Фото: pixabay.com
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