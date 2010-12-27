Эксперты рассказали, когда нужно делать прививки от клещевого энцефалита

Отмечается, что вакцинация эффективна на 95 %.

В петербургском Роспотребнадзоре дали советы, когда необходимо ставить прививки от клещевого энцефалита. Рекомендации появились на официальном сайте ведомства.

Согласно информации, прививаться необходимо несколько раз с разницей в определенное время. Первую прививку надо делать в октября-ноябре, вторую – через 5-7 месяцев. Следующий раз посетить больницу следую через 12 месяцев после второй вакцины. Впоследствии нужно прививаться раз в три года.

Перед тем, как пойти на прививку следует посетить врача терапевта, который расскажет, где ее можно сделать. Эксперты отмечают, что прививка от клещевого энцефалита помогает только этого заболевания, а не от всех болезней, переносимых клещами. Отмечается, что вакцинация эффективна на 95 %.

Ранее мы публиковали советы от врача инфекциониста и кандидата медицинских наук Кирилла Фадеева, который рассказал Piter.tv о первых важнейших действиях, в случае, если вас укусил клещ.

Фото: pixabay, Роспотребнадзор