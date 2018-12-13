Врач инфекционист: после укуса клеща необходимо обратиться в больницу даже будучи привитым

При укусе клеща необходимо снять его как можно быстрее во избежание попадания инфекции в кровь. Поместите насекомое в герметичный контейнер и отнесите его в травмпункт или поликлинику. Если вы обратитесь за помощью без наличия при себе укусившего вас клеща, врачи не смогут предпринять необходимые меры.

В Петербурге и Ленинградской области начался сезон клещей. Городские жители отправляются на природу, дачники едут загород заниматься посадками, но далеко не все сделали прививки, чтобы уберечь себя от клещевого энцефалита. Врач инфекционист, кандидат медицинских наук Кирилл Фадеев рассказал Piter.tv о первых важнейших действиях, в случае, если вас укусил клещ.

Люди постоянно приходят, обращаются после укусов и тут главное правильная тактика с клещом, потому что у нас город эндемичный и область. И клещевой энцефалит, и клещевой боррелиоз, клещевой эрлихиос, клещевой аноплазмос. Четыре основных инфекции, которые переносит клещ, которые опасны для человека. Вот эти инфекции можно обнаружить в клеще, если вы клеща сдали на обследование. Если вы клеща вынули сами, разными способами все это делают, и выбрасывают его и никуда его не несут. Соответственно, когда они обращаются, нет понимания, была вероятность инфицирования или нет, потому что все-таки 80% клещей не имеют никаких возбудителей в себе. То есть укус не несет ничего и после этого ничего не нужно делать, но для того чтобы это понять, нужно клеща на исследование сдать Кирилл Фадеев, врач инфекционист

Клеща можно сдать в любой ближайший травмпункт. Обратиться также можно в больницу им. Боткина или в хирургическое отделение любой поликлиники города. Врачи не только сделают все необходимые анализы, но и безболезненно снимут клеща. Максим Александрович подчеркнул, что главное правильно указать в документах свой номер телефона, так как в случае, если исследование выявит в клеще инфекцию, с вами обязательно свяжутся в течение 5 дней. Пострадавшему от укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться к врачу, во избежание страшных последствий заболевания.

Чем быстрее его убрать, тем лучше. Но когда вы его изъяли из раны, рану обрабатывают и клеща нужно в какой-нибудь герметичный контейнер. Если вы длительное время не можете попасть в город, то нужно его в марлевую влажную салфетку положить и в герметичный контейнер, чтобы он не высох Кирилл Фадеев, врач инфекционист

Врач инфекционист напомнил, что от клещевого энцефалита есть вакцинация, которую надо начинать делать с осени:

Первая прививка делается осенью, вторая делается весной (февраль – март), третья делается через год. Потом каждые три года она повторяется. Тогда будет защитный титр после вакцинации и энцефалитный клещ вам уже не страшен. То есть заболевание не разовьется, возможно, даже не будет никакой симптоматики и никаких ощущений. Если все-таки энцефалитный клещ после вакцинации правильной укусит и вирус энцефалита попадет в кровь человека и начнет развиваться заболевание, то вот эти антитела, которые выработались на вакцину – они заглушат это заболевание, и оно не разовьется Кирилл Фадеев, врач инфекционист

Кирилл Фадеев напомнил, что остальные заболевания, носителем которых является клещ – бактериальные. Это не значит, что они не опасны. Клещевой боррелиоз, клещевой эрлихиос, клещевой аноплазмос имеют серьезные последствия для здоровья вплоть до инвалидности и паралича. С помощью назначения правильных антибиотиков развитие заболеваний можно успешно и быстро предотвратить. Таким образом, в случае, если вас укусил клещ, необходимо обратиться к врачу даже будучи привитым.

Видео: Piter.tv