Врач рассказал, какие прививки нужно повторить во взрослом возрасте

Врач-эпидемиолог Василий Андреев рассказал о необходимости повторной вакцинации от кори и гепатита B во взрослом возрасте. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Он также подчеркнул, что в случае утери сертификата о вакцинации можно обратиться в детскую поликлинику, где вы наблюдались, или сдать анализы на антитела.
Однако, по словам врача, в настоящее время особенно актуальна вакцинация от гриппа, так как возможно его новое вспышка. Врач рекомендует прививаться до 1 ноября, чтобы успеть сформировать иммунитет к началу эпидемиологического сезона.
Ранее сообщалось, что в Петербурге COVID перевели в разряд сезонных заболеваний.
Фото: Piter.TV
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