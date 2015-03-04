Врач рассказал, какие прививки нужно повторить во взрослом возрасте

Врач-эпидемиолог Василий Андреев перечислил прививки, которые нужно повторить во взрослом возрасте.

Врач-эпидемиолог Василий Андреев рассказал о необходимости повторной вакцинации от кори и гепатита B во взрослом возрасте. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Он также подчеркнул, что в случае утери сертификата о вакцинации можно обратиться в детскую поликлинику, где вы наблюдались, или сдать анализы на антитела.

Однако, по словам врача, в настоящее время особенно актуальна вакцинация от гриппа, так как возможно его новое вспышка. Врач рекомендует прививаться до 1 ноября, чтобы успеть сформировать иммунитет к началу эпидемиологического сезона.

Ранее сообщалось, что в Петербурге COVID перевели в разряд сезонных заболеваний.

Фото: Piter.TV