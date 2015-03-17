За неделю в Петербурге клещи атаковали 62 детей

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за неделю с 31 июля по 6 августа зарегистрировано более 580 обращений по поводу укусов клещей.

С 31 июля по 6 августа 2025 года в медицинские учреждения Санкт-Петербурга обратились 419 человек, пострадавших от укусов клещей, включая 62 ребенка. В Ленинградской области зафиксировано 169 обращений, из них 47 — среди детей.

Наибольшее число укусов зарегистрировано в Курортном, Выборгском и Приморском районах Петербурга. У пострадавших выявлено 9 случаев клещевого боррелиоза в городе и 4 случая в области.

Роспотребнадзор сообщает о продолжении вакцинации от клещевых инфекций. На текущий момент прививки получили 1071 житель Санкт-Петербурга.

Фото: freepik (erik-karits-2093459)