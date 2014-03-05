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За прошлую неделю в Ленобласти сыграли свадьбу более 250 пар
Сегодня, 13:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За прошлую неделю в Ленобласти сыграли свадьбу более 250 пар

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Многие жители 47 региона стремились заключить брак именно на прошлой неделе.

За прошлую неделю в Ленобласти стало больше на 252 семьи. Столько влюбленных пар заключили брак в период с 14 по 20 августа 2023 года. Об этом сообщило Управление ЗАГС Ленобласти.

Многие жители 47 региона стремились заключить брак именно на прошлой неделе. Так как 14 августа верующие отмечали Медовый спас, а 19 августа – Яблоневый спас. Согласно народным приметам, свадьбы в эти дни обещают молодоженам "сладкую", сытую и счастливую жизнь. 

Также стало известно, что в  Ленобласти средний возраст вступления женихов и невест в брак стремится к 40 годам.

Фото: unsplash

Теги: брак, загс, свадьба
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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