За прошлую неделю в Ленобласти сыграли свадьбу более 250 пар

Многие жители 47 региона стремились заключить брак именно на прошлой неделе.

За прошлую неделю в Ленобласти стало больше на 252 семьи. Столько влюбленных пар заключили брак в период с 14 по 20 августа 2023 года. Об этом сообщило Управление ЗАГС Ленобласти.

Многие жители 47 региона стремились заключить брак именно на прошлой неделе. Так как 14 августа верующие отмечали Медовый спас, а 19 августа – Яблоневый спас. Согласно народным приметам, свадьбы в эти дни обещают молодоженам "сладкую", сытую и счастливую жизнь.

Также стало известно, что в Ленобласти средний возраст вступления женихов и невест в брак стремится к 40 годам.

Фото: unsplash