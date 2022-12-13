  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За неделю в Ленобласти родились почти 260 малышей
Сегодня, 13:22
94
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

За неделю в Ленобласти родились почти 260 малышей

0 0

При этом, 4 пары новорождённых оказались двойняшками.

За период с 23 по 29 января в Ленобласти родились 257 малышей, причём 4 пары из них − двойняшки. Статистику приводит Управление ЗАГС 47-ого региона. 

акже в ведомстве уточнили, что родители из Ленобласти стараются выбирать новорождённым необычные имена. За последние 7 дней в случае мальчиков ими стали Макар и Елисей, а в случае девочек − Агата и Веста.

Наиболее часто на прошедшей неделе детей в регионе называли Матвей и Екатерина. 

Ранее мы сообщили о том, что за 2022 год в Ленобласти ликвидировали почти 9 тыс. щитов с незаконной рекламой.

Фото: Pxhere

Теги: ленинградская область, новорожденные
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии