Средняя сумма чека составляет 1748 рублей.

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что за неделю средний чек в аптеках Петербурга вырос в два раза. Об этом сообщает IT-компания "Эвотор".

Средняя сумма чека в Северной столице составляет 1748 рублей. При этом в московских аптеках на этой неделе средний чек вырос на 4% — 1406 рублей.

Отмечается, что при этом чеки сократились в обувных магазинах, салонах красоты и спа-салонах.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржца с коронавирусом госпитализировали на Кубе.

Фото:pixabay