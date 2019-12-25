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За неделю средний чек в аптеках Петербурга вырос в два раза
Сегодня, 12:12
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IRINA_CHALKINA

За неделю средний чек в аптеках Петербурга вырос в два раза

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Средняя сумма чека составляет 1748 рублей.

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что за неделю средний чек в аптеках Петербурга вырос в два раза. Об этом сообщает IT-компания "Эвотор".

Средняя сумма чека в Северной столице составляет 1748 рублей. При этом в московских аптеках на этой неделе средний чек вырос на 4% — 1406 рублей.

Отмечается, что при этом чеки сократились в обувных магазинах, салонах красоты и спа-салонах. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржца с коронавирусом госпитализировали на Кубе.

Фото:pixabay

Теги: здоровье, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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