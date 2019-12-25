За неделю с улиц Петербурга вывезли более 2,7 тыс. тонн мусора

Для мытья улиц использовали более 21 тысячи кубометров воды и 12 литров специального шампуня.

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что за неделю в Северной столице собрали 2,7 тыс. тонн мусора. Об этом сообщили в городском Комитете по благоустройству.

В городском Комитете по благоустройству отметили, что за уборку в Северной столице отвечают 585 уборочных машин и 1200 дворников. Отмечается, что уже 16 октября в городе перешли на зимний режим уборки. Однако пока дворники убирают опавшую листву.

Также город очистили от пыли и грязи. Для мытья использовали более 21 тысячи кубометров воды и 12 литров специального шампуня.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стартовало онлайн-голосование о качестве уборки города.

Фото:пресс-служба Смольного