В Петербурге стартовало онлайн-голосование о качестве уборки города

Голосование продлится до 13 ноября.

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что в Северной столице стартовало онлайн-голосование о качестве уборки города. Опрос запущен на сайте Комитета по благоустройству.

В городе продолжается осенний месячник по благоустройству. В нём принимают участие все городские коммунальные, дорожные, садово-парковые и иные службы.

Принять участие в опросе может любой горожанин. Петербуржцам необходимо зайти на сайт ведомства, выбрать свой район и ответить на вопрос о качестве уборки.

Голосование продлится до 13 ноября.

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Фото:pixabay