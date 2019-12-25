КАД полностью перекроют на месяц на развязке с Приморским шоссе

Съезд перекроют с 26 октября по 20 ноября.

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что в Петербурге на месяц перекроют участок на КАД. Об этом сообщили в Федеральном казенном учреждении "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад".

Так, на автомобильной дороге полностью перекроют съезд №1 из-за работы по окраске пилонов. Речь идет о разворотной петле на развязке с Приморским шоссе.Водителям предлагается объезжать закрытй участок на перекрёстке Приморского шоссе и Большой Купальной улицы.

Съезд перекроют с 26 октября по 20 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские волонтеры убрали Итальянский сквер на Литейном проспекте.

Фото:Piter.TV